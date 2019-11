Frontalzusammenstoß in Waldburg : 18-jähriger Autofahrer stirbt - vierköpfige Familie verletzt

Frontalzusammenstoß in Waldburg

Waldburg Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntag im baden-württembergischen Waldburg: Zwei Erwachsene und ihre zwei Kinder wurden schwer verletzt, ein 18-Jähriger starb.

Bei einem Verkehrsunfall nördlich vom Bodensee ist in Baden-Württemberg am Sonntanachmittag ein 18-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei Kinder und deren Eltern wurden schwer verletzt. Der 18-jährige Autofahrer war Polizeiangaben zufolge gegen 16.25 auf der L 326 zwischen Waldburg und Unterfrankenreute im Landkreis Ravensburg unterwegs. In Höhe des Weilers Badstuben geriet er der Polizei Konstanz zufolge auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sein Auto frontal mit dem Wagen der vierköpfigen Familie.