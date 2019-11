Kurioses Blitzer-Foto in Balve : Polizei blitzt Mutter mit Kinderwagen

Kurioses Blitzer-Foto in Balve

Balve Mit 61 Stundenkilometern bei Tempo 50: In Balve ist bei einer Messaktion statt eines Autos eine Frau mit ihrem Kind geblitzt worden.

Ausgerechnet am 11.11. ist in Balve im Märkischen Kreis ein kurioses Blitzer-Foto entstanden. In einer 50er-Zone hatte sich die Polizei mit einem Messwagen positioniert, um die Geschwindigkeit zu überwachen.