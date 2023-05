Tarifkonflikt Gewerkschaft EVG nennt Termin für neuen Bahnstreik

Reisende der Deutschen Bahn müssen sich erneut auf Zugausfälle einstellen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) die nächste Warnstreikrunde im Tarifstreit mit der Bahn-Branche ankündigen. Umfang und Zeitpunkt des Arbeitskampfes waren zunächst noch offen. Mit den Maßnahmen will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.