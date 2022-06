RTL-Kuppelshow : Alle wichtigen News zur Bachelorette 2022

Foto: RTL/René Lohse 8 Bilder Sharon Battiste ist die neue Bachelorette 2022

Am 15. Juni ist es wieder soweit: Die neue Staffel der erfolgreichen RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ findet statt. Alle aktuellen Infos zur Bachelorette, Kandidaten und Übertragung.

+++ „Die Bachelorette“ geht in die nächste Runde +++

Sharon Battiste ist die neue RTL-„Bachelorette“. Sie wird ab 15. Juni um 20.15 Uhr in in der bereits neunten Staffel der Kuppel-Show die Rosen verteilen. Die 30 Jahre alte Wahl-Kölnerin mit jamaikanischen und deutschen Wurzeln sagt über ihre Teilnahme an der Flirtshow: „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe.“

Auch die Kandidaten für die neue Staffel sind mittlerweile bekannt. 20 Männer im Alter von 23 bis 36 werden an dem Format teilnehmen und um das Herz von Sharon kämpfen. Gedreht wurde die neue Staffel erstmals außerhalb von Europa. Nachdem es in den letzten Staffeln unter anderem nach Portugal und Griechenland ging, sucht die Bachelorette diesmal in Thailand nach ihrem Traummann.

Foto: RTL/René Lohse 22 Bilder Das sind die Kandidaten bei „Die Bachelorette“ 2022

Wer kann das Herz der 30-Jährigen erobern? Dies wird sich im großen Finale am 10. August zeigen. Wie die gesamte Staffel wird es am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL übertragen. Abonnenten des Streamingdienstes RTL+ können die Folgen immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online sehen.

View this post on Instagram A post shared by Die Bachelorette (@bachelor.rtl)

In der vergangenen Staffel trat die 27-jährige Maxime Herbord als Bachelorette vor die Kameras. Sie entschied sich nach mehreren Wochen voller romantischer Abenteuer-Dates und spannenden Rosen-Nächten für Kandidat Raphael Fasching. Aus den beiden wurde allerdings kein Paar.

Im Pendant zur Bachelorette trat Dominik Stuckmann zu Beginn diesen Jahres bereits als Bachelor an. Er entschied sich am Schluss der Show für Anna Rossow, mit der er auch heute noch zusammen ist und eine glückliche Beziehung führt.

(dpa/joko)