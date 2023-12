Noah, Emilia und Co. Das sind die beliebtesten Vornamen 2023

Einer der Aufsteiger des Jahres sei der Jungenname Liam. Nach Platz 10 im vergangen Jahr liege er nun schon auf dem fünften Platz. „Der Name Liam hat das Potenzial, in den kommenden Jahren der beliebteste Jungenname zu werden“, sagte der Leiter der Erhebung, Patrick Konrad. Bei den Mädchennamen gebe es auf den ersten fünf Plätzen keine Überraschung. Der Name Ella werde aber seit 13 Jahren immer beliebter und liege nun auf dem sechsten Platz.