Netflix-Show Baby-Überraschung bei „Too Hot To Handle“-Siegerpaar

Keine Küsse, kein Sex: Das sind die Regeln für die jungen Singles in der Reality-Show „Too Hot To Handle“. Das Gewinner-Paar der ersten deutschen Ausgabe, die aktuell auf Netflix zu sehen ist, hat das nach dem Ende der Dreharbeiten vor einem Jahr offensichtlich nachgeholt. Kevin Njie und Emely Hüffer (beide 26) sind nämlich Eltern geworden. Das gaben sie am Sonntagabend in einer „Reunion-Show“ auf Youtube und Instagram bekannt.