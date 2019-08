Spannende Exponate zum 100. Geburtstag : Blick in Loki Schmidts Leben

Hamburg Kanzlergattin, Naturschützerin und Lehrerin: Loki Schmidt war weit mehr als nur die Frau von Altkanzler Helmut Schmidt. In diesem Jahr wäre sie 100 Jahre alt geworden. Eine Ausstellung erzählt ihr Leben – und führt auf eine Wiese.

(dpa) „Ich liebe Dich“ steht auf einer handschriftlichen Notiz von Altkanzler Helmut Schmidt für seine Frau Loki. Daneben liegen auf ihrem Schreibtisch ein Schminkspiegel und ein Schullineal. Im Schrank stehen die Gummistiefel der 2010 gestorbenen Ehrenbürgerin Hamburgs. In der Küche des bescheidenen Hauses im Stadtteil Langenhorn sind viele bunte Tassen zu sehen. Loki Schmidts Schlaf- und Arbeitszimmer sowie die Küche dürfen Besucher bei den Führungen im Haus der Schmidts nicht betreten. Doch für die Presse gibt es eine kurze Ausnahme – Anlass ist Lokis 100. Geburtstag und die Eröffnung der Ausstellung „Mit Loki in die Welt“ im Museum für Hamburgische Geschichte. Bis zum 21. Oktober zeigt die Schau das Leben der Kanzlergattin, Lehrerin und Naturschützerin.

Loki Schmidts Geburtstag war bereits am 3. März – gefeiert wird in der Hansestadt aber das ganze Jahr über mit zahlreichen Veranstaltungen. „Wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, an dem die Erinnerung an die historische Person etwas verblasst, weil es immer weniger Menschen gibt, die sie noch erlebt haben“, sagt der Geschäftsführer der Loki-Schmidt-Stiftung, Axel Jahn. Viele Menschen würden sich an ihrer Arbeit orientieren. „Sie wird vielleicht gerade zu einer Art Ikone.“