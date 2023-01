Strukturiert Ausmisten So funktioniert der Entrümpelungstrend “Decluttering”

Gleich den ganzen Berg an Arbeit zu betrachten, ist nicht schlau. Besser sollten Sie schauen, an welchen Orten Sie besonders viel Chaos beseitigen können und sich zunächst darauf fokussieren. Dann arbeiten Sie diesen Teilbereich ab, dann den nächsten, dann den danach. So fällt Ihnen erst hinterher auf, wie viel Sie schon geschafft haben.