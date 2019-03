Hilfseinsätze in Südostafrika: Zahl der Toten nach Zyklon „Idai“ liegt bei über 600

Genf/Beira Mehr als eine Woche ist seit dem verheerenden Zyklon „Idai“ in Südostafrika vergangen, und noch immer konnten Helfer nicht alle Flutgebiete erreichen. Schon jetzt ist klar: Die Zahl der Toten liegt bei über 600.

Nach dem verheerenden Zyklon „Idai“ ist die Zahl der Todesopfer in Südostafrika nach Angaben der Regierungen der drei betroffenen Länder auf mehr als 600 gestiegen. In Mosambik kamen demnach mindestens 417 Menschen ums Leben, in Simbabwe 139 und in Malawi 59, sagte ein Sprecher des UN-Nothilfebüros (Ocha) am Samstag in Genf. Die Zahlen stammten von den Regierungen, betonte er. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef geht davon aus, dass mindestens 1,8 Millionen Menschen betroffen sind. Die Zahl werde weiter steigen, warnte es am Samstag.