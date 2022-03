Tat in den Niederlanden : Erschossene Männer waren mutmaßlich Brüder

Polizisten ermittelt am Tatort, an dem am Mittwochabend, 30.03.2022, zwei Männer nach Schüssen in einem Schnellrestaurant ums Leben gekommen sind. Foto: dpa/Vincent Jannink

Den Haag Bei den beiden in einer McDonald's-Filiale in den Niederlanden getöteten Männern handelt es sich laut Medienberichten um zwei Brüder, die offenbar gezielt getötet wurden. Die Polizei macht keine Angaben zu den Opfern. Die Ermittlungen dauern an.

Bei den beiden in einer McDonald's-Filiale in den Niederlanden getöteten Männern handelt es sich laut Medienberichten um zwei Brüder, die offenbar gezielt getötet wurden. Der Täter habe seine als einflussreiche Geschäftsmänner bekannten Opfer eine zeitlang beobachtet und dann geschossen, berichtete am Donnerstag der Fernsehsender RTL Oost. "Es wirkt wie ein kaltblütiger, genau geplanter Doppelmord."

Der Angreifer hatte am Mittwochabend in dem gut gefüllten Schnellrestaurant in Zwolle im Norden des Landes das Feuer eröffnet. Die Gäste - unter ihnen auch vom Fußball-Training kommende Schulkinder - rannten in Panik aus der Filiale. "Alle versuchten, nach draußen zu fliehen", berichtete ein Augenzeuge RTL Oost.

Zeugenaussagen zufolge leerte der Angreifer sein ganzes Pistolen-Magazin. Alle Schüsse gingen offenbar auf die beiden 57 und 62 Jahre alten Opfer, die den Medienberichten zufolge im Gastgewerbe tätig sind und einen türkisch-niederländischen Familienhintergrund haben.

Die Polizei machte keine Angaben zur Identität der Opfer. Es seien großangelegte Ermittlungen im Gange, erklärten die Strafverfolgungsbehörden. Zugleich wurde in einem öffentlichen Aufruf nach Zeugen gesucht, "die während oder kurz vor der Tat im oder vor dem Restaurant waren".

(zim/AFP)