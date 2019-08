Gefährdete Tierart : Zwillingspandas in belgischem Wildtierpark geboren

Der Panda mit dem Nachwuchs. Foto: dpa/Pairi Daiza Zoo

Brugelette Ein Wildtierpark in Belgien hat die Geburt von Zwillingspandas bekanntgegeben. Der Park Pairi Daiza teilte am Freitag bei Twitter mit, der weibliche Panda Hao Hao habe am Donnerstag zwei kleine "rosafarbene Garnelen“ geboren.

Sie seien gesund. Die Mutter kümmere sich um die Neugeborenen „mit außergewöhnlicher mütterlicher Liebe“. Der Park verwies auf seiner Webseite darauf, dass die Zahl acht in der chinesischen Kultur als Glückszahl gelte. Der Geburtstag der Zwillinge ist der 8. August.

Hao Hao wurde dem Park 2014 von China geliehen. In dem Park sind bislang drei Pandas geboren worden. Der Chef von Pairi Daiza, Eric Domb, teilte mit, es seien „wunderbare Nachrichten für diese außergewöhnliche, aber heute noch immer gefährdete Spezies“.

(lukra/dpa)