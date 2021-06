Erste Zwillings-Geburt : Zoo in Tokio freut sich über zweifachen Panda-Nachwuchs

Tokio Überraschung im Zoo: Nicht nur eines, sondern gleich zwei Junge hat ein Panda-Weibchen in Tokio auf die Welt gebracht. Welches Geschlecht der Nachwuchs haben, ist noch nicht bekannt.

Als der Zoo Anfang Juni Anzeichen einer Schwangerschaft bei Shin Shin bekannt gab, sorgte dies auch an der Börse für Vorfreude: Die Kurse einer Restaurantkette, die eine Filiale nahe dem Ueno-Zoo betreibt, schossen in die Höhe. Die Aktie des chinesischen Unternehmens Totenko legte zwischenzeitlich um fast 30 Prozent. Zum Börsenstart am Mittwochmorgen gingen die Kurse um 6,4 Prozent in die Höhe. Die Investoren hoffen auf zusätzliche Einnahmen für die Restaurants aufgrund der erwarteten Besucherströme.