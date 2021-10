Zwei Verletzte : US-Atom-U-Boot kollidiert mit unbekanntem Objekt

Washington Ein Atom-U-Boot der US-Marine ist im Indopazifik mit einem unbekannten Objekt kollidiert. Zwei Seeleute an Bord sind dabei am Samstag verletzt worden. Der Vorfall sorgt wegen der derzeitigen Spannungen zwischen den USA und China für Aufmerksamkeit.

Ein Atom-U-Boot der USA ist nach Angaben der US-Marine im Indopazifik unter Wasser mit einem unbekannten Gegenstand zusammengestoßen. Bei dem Zwischenfall habe es an Bord keine lebensbedrohlichen Verletzungen gegeben, teilte die US-Pazifik-Flotte am Donnerstag (Ortszeit) in einer knappen Erklärung mit. In Medienberichten hieß es unter Berufung auf die Navy, zwei Seeleute seien mittelschwer verletzt worden und etwa neun andere hätten Prellungen sowie Schnittwunden erlitten.