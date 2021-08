Kein Sprengstoff gefunden : Zwei Tote und viele Verletzte bei Explosion von Stadtbus in Russland

Der von der Explosion zerstörte Bus im russischen Woronesch. Foto: AP/Kristina Brazhnikova

Woronesch Bei einer Explosion in einem Kleinbus in der Stadt Woronesch im Südwesten Russlands sind zwei Menschen ums Leben gekommen. 18 weitere seien in der Nacht zum Freitag verletzt worden, schrieb Gouverneur Alexander Gussew bei Telegram.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Gesundheitszustand von mindestens zwei Patienten sei ernst.

Bilder zeigen, dass Teile der Außenverkleidung und des Daches herausgerissen wurden. In einem Video ist zu sehen, wie der Bus an einer Haltestelle steht und es plötzlich zu einer heftigen Explosion kommt, dann rennen viele Fahrgäste auf die Fahrbahn, Passanten helfen Verletzten. In dem Stadtbus saßen 35 Fahrgäste.

Die genaue Ursache war zunächst unbekannt. Die Ermittler gingen von einem technischen Problem aus, meldete die Staatsagentur Tass. Sprengstoff wurde demnach nicht gefunden. Der Gouverneur ordnete eine Überprüfung aller Busse in der Region an.

(june/dpa)