Haus komplett zerstört : Zwei Tote bei Explosion von Feuerwerkskörpern in Kalifornien

Zwei Tote bei Explosion von Feuerwerkskörpern in Kalifornien

Hohe Rauchwolken nach der Explosion in Ontario. Foto: AP/Watchara Phomicinda

Los Angeles Feuerwerk kann nicht nur schön aussehen, sondern auch großen Schaden anrichten. In Ontario, Kalifornien, kostete eine Explosion zwei Menschen das Leben. Wie es dazu kam, ist noch ungeklärt.

Bei der Explosion einer großen Menge Feuerwerkskörper sind im US-Bundesstaat Kalifornien zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden ereignete sich am Dienstagnachmittag eine heftige Explosion in der Stadt Ontario rund 60 Kilometer östlich von Los Angeles. "Eine große Menge Feuerwerk ist in Brand geraten", teilte die Stadtverwaltung im Online-Dienst Twitter mit und rief die Bevölkerung auf, das Gebiet zu meiden.