Von Malaysia zurück nach China Rückflug in die Heimat für zwei süße Panda-Junge

Pandas gelten als Symbole der Freundschaft zwischen China und den Ländern, an die sie ausgeliehen werden. Medienberichten zufolge werden Sheng Yi (Frieden und Freundschaft) und Yi Yi (Freundschaft) nun im „China Conservation and Research Center for the Giant Panda“ in Sichuan ein neues Zuhause finden. Pandabären, die sich vorwiegend von Bambus ernähren, leben laut WWF nur noch wild in einem halben Dutzend voneinander isolierten Bergregionen im Südwesten Chinas.