Zehntausende Haushalte ohne Strom : Zwei Menschen sterben bei Wintersturm in Großbritannien

Zwei Menschen sterben bei Wintersturm in Großbritannien

Hohe Wellen schlagen an den Roker Leuchtturm in Sunderland. Foto: AP/Owen Humphreys

London „Arwen“ macht Großbritannien schwer zu schaffen: Mindestens zwei Todesopfer, zehntausende Haushalte ohne Strom und auf winterlichen Straßen feststeckende Fahrzeuge im nördlichen Teil der Insel gehen auf das Konto des Sturmtiefs.

Wie die Behörden am Samstag mitteilten, starb ein Mann in Nordirland, als am späten Freitagabend ein Baum auf sein Auto stürzte. Ein weiterer Mann wurde im Nordwesten Englands von einem Baum erschlagen. Die Wetterbehörde gab wegen des Sturmtiefs "Arwen" eine ungewöhnliche Warnung der Alarmstufe rot aus.