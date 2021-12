Australien : Zwei Kinder sterben bei Hüpfburg-Unglück

Beamte von Worksafe Tasmania (l) inspizieren die Hüpfburg an der Hillcrest Primary School. Foto: dpa/Grant Wells

Devonport Bei einer Weihnachtsfeier im australischen Bundesstaat Tasmanien wurde eine Hüpfburg durch starken Wind bis zu zehn Meter in die Luftgewirbelt. Zwei Kinder kamen ums Leben, weitere wurden teils schwer verletzt.

Die Kinder sind nach Polizeiangaben aus bis zu zehn Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Einige Verletzte seien noch am Unfallort versorgt worden, andere in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Auch Helikopter waren im Einsatz.