Gruppe aus dem Münsterland Zwei Jahre nach Ballermann-Brand – Kegelbrüder müssen weiter zittern

Zwei Jahre nach einem aufsehenerregenden Kneipen-Brand am Ballermann auf Mallorca müssen die unter Verdacht stehenden Hobbykegler aus Deutschland weiterhin um ihre Zukunft bangen. „Das Verfahren läuft nun seit zwei Jahren, das ist, wenn man selbst betroffen ist, eine sehr lange Zeit“, teilte die 13-köpfige Gruppe in einer am Freitag von den Anwälten verbreiteten Erklärung mit. Das Verfahren habe einen „großen Einfluss“ auf ihr Leben, da man sich „immer wieder“ mit der aktuellen Entwicklung beschäftige, hieß es.