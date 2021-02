Schütze verbarrikadierte sich : Zwei FBI-Agenten bei Schusswechsel in Florida getötet

Zwei FBI-Agenten bei Schusswechsel in Florida getötet

Strafverfolgungsbehörden gehen in der Nähe des Tatorts einer Schießerei bei der mehrere FBI-Agenten verwundet wurden, während sie einen Haftbefehl ausstellten. Foto: dpa/Marta Lavandier

Miami Ein Team des FBI wollte einem Verdacht der Kinderpornografie nachgehen. Zwei Beamte wurden tödlich von Schüssen getroffen, drei weitere verletzt. Der Täter verbarrikadierte sich stundenlang.

Bei einem Schusswechsel im US-Bundesstaat Florida sind zwei Ermittler der Bundespolizei FBI getötet worden. Drei weitere Polizisten wurden nach FBI-Angaben verletzt, als sie am frühen Dienstagmorgen in der Stadt Sunrise die Wohnung eines Verdächtigen durchsuchen wollten. Medienberichten zufolge ging es um einen Fall von Kinderpornografie. Zwei der verletzten Polizisten wurden ins Krankenhaus gebracht, sie befanden sich laut FBI in einem "stabilen" Zustand.