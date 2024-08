Gletschereis-Turm hat sich gelöst Zwei Deutsche nach Absturz von Gletschereis am Mont Blanc vermisst

Die beiden 30- und 39-jährigen Deutschen hätten die Nacht in einer Hütte verbracht und würden nun vermisst. Dies teilte die französische Gebirgspolizei in Chamonix am Montagabend mit. Zuvor hatten die französischen Behörden mitgeteilt, dass bei dem Absturz des Eisblocks ein Bergsteiger getötet und vier weitere verletzt worden seien.