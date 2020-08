Niederländischer Nikolaus-Helfer : Facebook verbannt „Zwarte Piet“-Bilder wegen Rassismus

Amsterdam Facebook will mit neuen Regeln Rassismus entgegenwirken. Jetzt geht es dem „Zwarte Piet“ an den Kragen: Schon seit längerem gibt es Diskussionen um den schwarz geschminkten Nikolaus-Helfer aus den Niederlanden. Bei Facebook und Instagram darf er nun nicht mehr gezeigt werden.

Für die Niederlande und Belgien werden diskriminierende Stereotypen beim „Schwarzen Piet“ verboten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zu den Stereotypen zählt Facebook schwarze Schminke, dicke Lippen und eine Kraushaar-Perücke - genau das also, was den Zwarte Piet in den Niederlanden traditionell ausmacht. Fotos, Zeichnungen oder Videos von den Pieten können nach Meldungen von den Plattformen entfernt werden.