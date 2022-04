Zusammenstoß mit Lieferwagen : Mehrere Tote bei Zugunglück in Südungarn

Ein entgleister Waggon eines Zuges liegt nach einem tödlichen Zusammenstoß mit einem Lieferwagen in Mindszent in Ungarn auf der Seite. Foto: dpa/Uncredited

Budapest Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 5. April, in der Ortschaft Mindszent. Ein Fahrzeug fuhr nach Angaben der Polizei auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst. Dieser sprang daraufhin durch die Wucht des Aufpralls aus den Schienen.

Ein Bahnunglück hat in Ungarn mehrere Menschen das Leben gekostet. Ein Zug sei am Morgen im Süden des Landes mit einem Fahrzeug zusammengestoßen und entgleist, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zehn Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 07.00 Uhr in der Ortschaft Mindszent. Ein Lieferwagen fuhr nach Angaben der Polizei auf die Gleise und wurde von einem Zug erfasst, der durch die Wucht des Aufpralls aus den Schienen sprang. In einer Erklärung der ungarischen Bahngesellschaft hieß es, alle Getöteten hätten in dem Lieferwagen gesessen. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes waren 22 Menschen in dem Zug unterwegs. Zwei Menschen wurden nach Angaben der Bahn schwer verletzt, acht weitere erlitten leichte Verletzungen.