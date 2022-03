Zum Karriereende von Bruce Willis : Was ist Aphasie?

Was ist Aphasie?

Der 67-jährige Bruce Willis leidet an Aphasie und wird keine Filme mehr drehen. Foto: picture alliance / empics/Yui Mok

Los Angeles Bruce Willis hat sein Karriereende bekannt gegeben. Grund dafür ist die Diagnose Aphasie. Was die Krankheit bedeutet und wie sie sich bei Betroffenen äußert.

Für viele ist es nur noch schwer möglich, sich in eine angeregte Diskussion einzubringen. Die Einschränkungen in der sozialen Kommunikation sind seelisch schwer zu verarbeiten. Viele Patienten werden depressiv, verzweifelt oder auch aggressiv. Zur Behandlung werden logopädische und psychologische Therapien eingesetzt. In Deutschland sind nach Angaben des Bundesverbandes Aphasie mehr als 100.000 Menschen von der Krankheit betroffen.