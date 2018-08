Zum Charlottesville Jahrestag marschieren Nationalisten in Washington

Weiße Nationalisten marschieren in Washington

Jahrestag von Drama in Charlottesville

Tausende von Gegendemonstranten stellten sich in Washington den Rechtsextremisten entgegen. Foto: AFP/ZACH GIBSON

Washington Zum Jahrestag der tödlichen Proteste in Charlottesville trafen sich Rechtsextreme in der US-Hauptstadt Washington. Tausende Demonstranten stellten sich den Nationalisten entgegen. Ein Großaufgebot der Polizei hielt die beiden Gruppen voneinander fern.

Rund 30 weiße Nationalisten sind am Jahrestag des Aufmarsches von Rassisten in Charlottesville durch Washington gezogen. Auf ihrem Weg in Richtung des Weißen Hauses wurden sie von der Polizei von tausenden Gegendemonstranten abgeschirmt, die auf den Gehsteigen neben der Gruppe marschierten. Viele davon verspotteten die Nationalisten, als diese ihren Gang zum Lafayette Park vor dem Regierungssitz von US-Präsident Donald Trump fortsetzten.