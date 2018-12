Waggons entgleist: Neun Menschen sterben bei Zugunglück in Ankara

Ankara In der türkischen Hauptstadt Ankara ist es zu einem schweren Zugunglück gekommen. Dabei sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 80 wurden verletzt.

Bei einem schweren Zugunglück in Ankara sind am Donnerstag mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 80 weitere seien bei der Kollision eines Schnellzugs mit einer Lokomotive am Rande der türkischen Hauptstadt verletzt worden, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca im Fernsehen. Der Schnellzug nach Konya war am Morgen in die Lokomotive geprallt, die im Bahnhof von Marsandiz die Gleise kontrollierte.