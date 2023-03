IC kracht frontal in Güterzug 43 Tote bei Zugunglück in Griechenland – nun ist ein Streik geplant

Verkehrsminister Kostas Karamanlis kündigte als Konsequenz aus dem Unglück seinen Rücktritt an. Er tue dies aus „Respekt vor dem Gedenken an jene Menschen, die auf so ungerechte Weise gestorben“ seien, erklärte er. Er habe zwar „jede Anstrengung“ unternommen, um ein Schienennetz zu verbessern, das „in einem Zustand ist, das dem 21. Jahrhundert nicht angemessen“ sei. Doch „wenn so etwas Tragisches geschieht, ist es unmöglich, so weiterzumachen, als ob nichts passiert wäre“.