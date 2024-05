Vorfall in Zürich Drohne wirft Geldscheine ab – Gierige Menge verletzt 12-Jährigen schwer

In der Schweiz ist ein Junge nach einer bizarren Drohnen-Aktion über einem Park in Zürich verletzt worden. Nach Polizeiangaben regnete es aus einem an der Drohne befestigten Sack Geldscheine. Der Zwölfjährige sei in der Menschenmenge, die versuchte, Scheine zu ergattern, mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.