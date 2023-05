Borddurchsagen in Österreich Wenn im Zug plötzlich Hitler-Reden aus dem Lautsprecher kommen

Bereits in der vergangenen Woche habe es in zwei Zügen statt Borddurchsagen einen „unsinnigen und konfusen“ Mix aus Kinderliedern und alten, fehlerhaften Durchsagen gegeben, sagte der Sprecher. Bei dem Vorfall am Sonntag hörten die Zugpassagiere plötzlich „Sieg-Heil“-Rufe und historische Aufnahmen von Reden des in Österreich geborenen NS-Diktators. Die Durchsagen seien in allen Fällen auf einem bestimmten Streckenabschnitt zwischen St. Pölten und Wien abgespielt worden, sagte der Sprecher.