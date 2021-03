Russischer Impfstoff Sputnik V : Zoll in Mexiko stellt gefälschte Corona-Vakzine in Flugzeug sicher

Zoll in Mexiko stellt gefälschte Corona-Vakzine in Flugzeug sicher

Mexiko-Stadt Der russische Impfstoff Sputnik V wird seit kurzem in Mexiko verimpft und soll auch in Honduras zum Einsatz kommen. Der Zoll fand etliche Ampullen - doch die sind Fälschungen.

Zollbeamte haben in Mexiko eine Lieferung mit angeblichem Corona-Impfstoff für Honduras abgefangen. Bei den sichergestellten Fläschchen, die als das russische Corona-Vakzin Sputnik V deklariert waren, handelt es sich nach russischen Angaben vom Donnerstag um eine Fälschung. Die Ladung wurde nach Angaben der mexikanischen Steuerbehörde am Mittwoch in einem Privatflugzeug im Staat Campeche sichergestellt.