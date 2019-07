Nach Deutschland abgesetzt? : Vier Musikerinnen von Afghanistans erstem Frauenorchester in der Slowakei vermisst

Das Frauenorchester hatte am 13. Juli schon ein Konzert in der Slowakei gespielt. Foto: AFP/VLADIMIR SIMICEK

Bratislava Der erste Frauenorchester Afghanistans macht derzeit Station in der Slowakei. Diese Reise könnten vier Musikerinnen genutzt haben, um sich möglicherweise nach Deutschland abzusetzten. Von ihnen fehlt jede Spur. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei in der Slowakei sucht nach vier Mitgliedern des ersten Frauenorchesters aus Afghanistan, die nach einem Konzert aus ihrem Hotel verschwunden sind. Nach ihren Angaben werden die zwei Jugendlichen und zwei jungen Frauen seit Sonntag vermisst, einen Tag nach dem Auftritt ihres Orchesters "Zohra" bei einem Festival in der westslowakischen Stadt Trencin.

Sie seien nach dem Konzert in ihr Hotel zurückgekehrt, aber dann am nächsten Morgen verschwunden, sagte der Sprecher der Regionalpolizei, Pavol Kudlicka, am Donnerstagabend der Nachrichtenagentur AFP. Örtlichen Medienberichten zufolge soll eines der Mädchen Verwandte in Deutschland haben.