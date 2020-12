Unbekannter US-Serienmörder : Kryptographie-Experten entschlüsseln 50 Jahre alte Botschaft des „Zodiac-Killers“

Los Angeles Mindestens fünf Morde soll der „Zodiac-Killer“ in den 1960er-Jahren in Nordkalifornien begangen haben. Bis heute ist seine Identität unbekannt. Nun ist einem Team von Kryptographie-Experten nach eigenen Angaben die erfolgreiche Entschlüsselung einer seiner Botschaften gelungen.

Wie die drei Spezialisten am Freitag mitteilten, knackten sie eine der Nachrichten, die der Mörder vor über 50 Jahren an eine Lokalzeitung geschickt hatte. Der „Zodiac-Killer“ wird für mindestens fünf, in den 1960er Jahren begangene Morde in Nordkalifornien verantwortlich gemacht – er selbst will 37 Menschen getötet haben. Seine Identität ist bis heute unbekannt.