Nach einem verheerendem Brand in einem Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk, bei dem mindestens 18 Menschen getötet und 25 verletzt worden sind, versammeln sich am 29. Juni 2022 Trauernde, um den Opfern des russischen Raketenangriffs zu gedenken. Die Bilder im Überblick.

Erwachsene und Kinder legen Blumen nieder, um den Opfern die letzte Ehre zu erweisen.