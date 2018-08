Zeitumstellung von Sommer- und Winterzeit: EU-Umfrage endet heute Abend

Brüssel Europäer haben noch bis Donnerstagabend Zeit, an einer EU-weiten Umfrage zum Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit teilzunehmen.

In Deutschland und 16 weiteren EU-Ländern läuft die Online-Umfrage der EU-Kommission zur Zeitumstellung um 23 Uhr aus. Die Umfrage war auf riesiges Interesse gestoßen. In elf Staaten endet die Umfragefrist - je nach Zeitzone - eine Stunde davor oder danach.

In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980. Seit 1996 stellen die Menschen in allen EU-Ländern die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück.