Probleme insbesondere in US-Großstädten : Zehntausende Nutzer melden Panne bei Google und Maps

Probleme insbesondere in US-Großstädten

Bei dem Suchmaschinen- sowie Karten-Dienst von Google hat es in der Nacht Probleme gegeben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

San Francisco In der Nacht zu Dienstag hat es bei Google offenbar Probleme gegeben. Viele Nutzer meldeten Pannen bei der Suchmaschine und auch bei Google-Maps. In den USA waren über 40.000 Menschen betroffen.

Bei mehreren Diensten des US-Internetriesen sind offenbar technische Probleme aufgetreten. Zehntausende Nutzer meldeten Probleme bei der Suchmaschine von Google sowie dem Kartendienst Google Maps, wie die Website DownDetector.com in der Nacht zu Dienstag im Onlinedienst Twitter mitteilte. Demnach berichteten in den USA mehr als 40.000 Nutzer, dass Google bei ihnen nicht funktioniere. Betroffen waren insbesondere Großstädte wie New York und Denver.