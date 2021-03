Regierung unter Druck : Zehntausende Frauen protestieren in Australien gegen sexuelle Gewalt

Canberra Nach Vergewaltigungsvorwürfen im Umfeld der australischen Regierung sind in mehr als 40 Städten Frauen auf die Straße gegangen. Australiens Premier heizte den Frust der Demonstranten mit einer Äußerung im Parlament zusätzlich an.

In Australien sind am Montag zehntausende Frauen gegen sexuelle Gewalt auf die Straße gegangen. In der Hauptstadt Canberra versammelten sich die überwiegend schwarz gekleideten Demonstrantinnen vor dem Parlament und hielten Plakate mit den Aufschriften "Ihr hört nicht zu" und "Wie viele Opfer kennt ihr?" in die Höhe. Hintergrund der Proteste sind Vergewaltigungsvorwürfe im Umfeld der Regierung.