Versorgung wird immer schlechter Zahnarztkrise im Königreich – Briten greifen zur Kombizange

Pursey ist nicht die einzige in Großbritannien, die verzweifelt Selbstbehandlung üben. Das Königreich steckt in einer Zahnarztkrise, die immer schlimmer wird. Mittlerweile kann eine Rekordzahl von zwölf Millionen Briten mit dentalen Problemen keinen Termin bei einem NHS-Dentisten bekommen. Als in Bristol am Anfang der Woche eine Zahnarztpraxis eröffnete, die bereit war, NHS-Patienten aufzunehmen, entstand prompt eine Warteschlange von Hunderten von Bewerbern. Solche Szenen, meint Eddie Crouch, Vorsitzender der British Dental Association (BDA), würden sich in vielen Städten im Land wiederholen – wenn es denn überhaupt neue Praxen gäbe. „Diese Warteschlangen“, so Crouch, „verbildlichen den traurigen Zustand, in dem das Land zurzeit ist.“