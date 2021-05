Glimpflicher Ausgang : Zahlreiche Verletzte bei Hochhausbrand in London

London 2017 starben 72 Menschen bei einem fatalen Brand in einem Hochhaus. Ein neuer Brand am Freitag weckt Erinnerungen daran und weckt Unmut bei Überlebenden der Katastrophe von Grenfell Tower.

Schrecksekunde in London: In der britischen Hauptstadt ist ein Hochhaus mit einer ähnlichen Fassadenverkleidung in Brand geraten wie der durch die Katastrophe von 2017 bekannt gewordene Grenfell Tower. Etwa 125 Feuerwehrleute hätten zahlreiche Menschen aus dem 19 Stockwerke hohen Gebäude retten können, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. 38 Erwachsene und vier Kinder seien mit Schocks und Rauchvergiftungen vor Ort behandelt worden. Zwei Männer seien ins Krankenhaus gekommen.