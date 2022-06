Weitere Leichen gefunden : Zahl der Toten nach Hauseinsturz im Iran steigt weiter

Das Gebäude stürzte am 23. Mai in der iranischen Stadt Abadan ein. Foto: dpa/Iranian Senior VP Office

Dubai Mindestens 37 Menschen sind in der iranischen Stadt Abadan ums Leben gekommen, nachdem dort am 23. Mai ein Geschäftsgebäude einstürzte. Unklar ist, wie viele Menschen noch vermisst werden.

Mehr als eine Woche nach dem Einsturz eines Geschäftsgebäudes im Südwesten des Irans ist die Zahl der Todesopfer auf 37 gestiegen. Rettungskräfte hätten eine weitere Leiche aus den Trümmern des mehrstöckigen Gebäudes in der Stadt Abadan geborgen, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Unklar war, wie viele Menschen noch vermisst wurden.

Der Gouverneur der Provinz Chusistan, Sadegh Chalilian, sagte im staatlichen Fernsehen, er rechne mit weiteren Todesopfern. Viele Familien warteten noch immer auf eine Nachricht von ihren Angehörigen. Der Gouverneur erwartete ein Ende der Bergungsarbeiten am späten Donnerstag. Der Einsturz am 23. Mai löste Proteste in der Bevölkerung aus; die Demonstranten warfen den Behörden Fahrlässigkeit und Bestechlichkeit vor.