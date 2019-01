Fast 300 Vermisste: Zahl der Toten nach Dammbruch in Brasilien steigt auf 84

Zahl der Toten nach Dammbruch in Brasilien steigt auf 84

Helfer der Feuerwehr bergen mit einem Hubschrauber am 29. Januar ein Opfer aus dem Schlamm. Foto: dpa/Rodney Costa

Brumadinho Fünf Tage nach dem Dammbruch in einer Eisenerzmine in Brasilien werden immer noch 276 Menschen vermisst. Die Hoffnung, Überlebende zu finden, sinkt.

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 84 gestiegen. 276 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde am Dienstag mitteilte. Die Zahl der Toten dürfte demnach noch steigen.