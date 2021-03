Gewalt der Militär-Junta : Zahl der Toten bei Demonstrationen in Myanmar übersteigt 200

Zahl der Toten bei Demonstrationen in Myanmar übersteigt 200

Militär und Demonstranten stehen sich in Yangon gegenüber. Foto: AFP/STR

Yangon Seit Wochen gehen Menschen in Myanmar gegen die neue Militärregierung auf die Straße. Die Demonstrationen werden immer blutiger und brutaler.

Die Zahl der getöteten Teilnehmer von Demonstrationen gegen den Militärputsch in Myanmar ist nach Angaben einer unabhängigen Organisation auf mehr als 200 gestiegen. „Junta-Kräfte nehmen mit Scharfschützengewehren Demonstranten ins Visier, aber auch Normalbürger, ungeachtet der Zeit oder des Orts“, kritisierte der Unterstützerverband für politische Gefangene. Mit Stand Dienstag gebe es neben 202 Todesopfern auch 1862 Personen, die noch in Gewahrsam gehalten würden oder nach denen gesucht werde.

Medien berichteten am Mittwoch über neue friedliche Protestmärsche in Taungoo, Thayet, Myingyan, Madaya, Tamu und Pyay.

Die Polizei nahm in Yangon Barrikaden auseinander, die am Mittwochmorgen von Demonstranten errichtet worden waren. Die Militärregierung hat die Kommunikation per Internet eingeschränkt. Für einige Viertel von Yangon gilt seit Montag das Kriegsrecht. Dadurch werden sie vollständig vom Militär kontrolliert.