Naturkatastrophe Zahl der Erdbebentoten in Afghanistan auf 2000 gestiegen

Wohnhäusern liegen nach Erdbeben in der Provinz Herat in Trümmern. Nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan sind nach Einschätzungen der Vereinten Nationen (UN) mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien in der betroffenen Region Hunderte Häuser zerstört worden, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA am Samstag mit.

Foto: dpa/Mashal