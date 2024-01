Nach Challenge Youtuber nach tödlichem Unfall mit Kleinkind in Italien verurteilt

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Kleinkind in Italien ist ein Youtuber zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Rom verurteilte den 20 Jahre alten Italiener, der damals am Steuer saß, zu vier Jahren und vier Monaten Haft, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch berichtete. Bei dem Unfall im Sommer vergangenen Jahres etwas außerhalb von Rom kollidierten ein Luxus-Geländewagen und der Kleinwagen einer Familie. Ein fünf Jahre alter Junge kam dabei ums Leben. In dem SUV saß eine Gruppe junger Youtuber.