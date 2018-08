Yosemite-Nationalpark bleibt geschlossen: Neuer Waldbrand setzt Einsatzkräften in Kalifornien zu

Neuer Waldbrand setzt Einsatzkräften in Kalifornien zu

Feuerwehrmänner beobachten einen Waldbrand in der US-Stadt Lakeport. Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez

Upper Lake Im Kampf gegen verheerende Waldbrände im Norden Kaliforniens haben es die Einsatzkräfte mit einem neuen Feuer zu tun bekommen.

In einer ländlichen Gegend in der Nähe der Ortschaft Covelo gelte für rund 60 Häuser eine Räumungsanordnung, teilten die Behörden im betroffenen Bezirk Mendocino County mit. Dort war das Feuer nahe des Staatswalds Mendocino National Forest am späten Dienstagnachmittag ausgebrochen. Windböen trieben die Flammen durch eine rund einen Quadratkilometer große Fläche aus Weideland, Eichen, Kiefern und Unterholz, sagte Sheriff Matthew Kendall.