72 Tote im Januar 2023 Ursache für Flugzeugabsturz in Nepal war Pilotenfehler

In dem Bericht der Untersuchungskommission, der dem Tourismusministerium am Donnerstag vorgelegt wurde, hieß es, dass die Propeller während des Flugs offenbar versehentlich in Segelposition gebracht worden seien. In dem Fall konnten sie mitten im Flug keinen Schub mehr erzeugen. Dem Bericht zufolge schien der Fehler auf „menschliche Faktoren wie hohe Arbeitsbelastung und Stress“ zurückzugehen.