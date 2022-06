Im Yellowstone-Nationalpark in den USA haben am 13. Juni 2022 Dauerregen und Schneeschmelze zu schweren Überschwemmungen geführt. Menschen mussten in Sicherheit gebracht und der Park bis auf Weiteres für alle Besucher geschlossen werden. Die Bilder im Überblick.

Das Foto zeigt die unterspülte Brücke zum Tom Miner Basin am Highway 89 südlich von Livingston. Schwere Überschwemmungen haben am Montag im Yellowstone-Nationalpark in Montana Straßen weggespült und Schlammlawinen ausgelöst.