Straßen und Brücken weggespült : Heftige Überschwemmungen im Yellowstone-Nationalpark

Die Brücke zum Tom Miner Basin am Highway 89 südlich von Livingston ist unterspült worden. Foto: AP/Larry Mayer

Helena Überschwemmungen durch Dauerregen und Schneeschmelze haben im Yellowstone-Nationalpark in den USA massive Verwüstungen angerichtet. Zahlreiche Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Straßen und Brücken wurden weggespült, zudem wurde die Stromversorgung unterbrochen, wie die Park-Verwaltung am Montag mitteilte. Just zum Start der Sommersaison mussten Besucher aus den besonders schwer betroffenen Gegenden des Wildnis-Erholungsgebiets evakuiert werden. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Alle Zugänge zum Nationalpark seien wegen der Notlage geschlossen worden, hieß es. Am schlimmsten fielen die Schäden im nördlichen Teil des Parks und in Gemeinden im Süden des Staats Montana aus, die sich an Yellowstone anschmiegen. Auf Fotos des National Park Service, der für die Verwaltung von Naturschutzgebieten zuständigen Bundesbehörde, waren ein Erdrutsch, eine völlig überschwemmte Brücke über einem Bach und Straßen zu sehen, die vom reißenden Strom der Nebenflüsse Gardner und Lamar unterspült worden waren.