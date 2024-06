Zu wenig Abstand 83-Jährige von Bison im Yellowstone-Nationalpark aufgespießt

Im Yellowstone-Nationalpark hat ein Bison eine 83-jährige Frau aufgespießt und schwer verletzt. Die Besucherin aus dem US-Bundesstaat South Carolina sei am Samstag in der Nähe des Storm Point Trail am Yellowstone Lake von dem Tier mit seinen Hörnern angegriffen worden, teilte die Parkverwaltung mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Parkverwaltung betonte, das Wildrind habe sein Revier verteidigen wollen.