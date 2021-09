US-Staat Wyoming : FBI findet mutmaßliche Leiche von Gabrielle „Gabby“ Petito

Moose Tagelang suchten Ermittler nach Gabrielle Petito. Jetzt ist offenbar ein Teil des Rätsels um die 22-Jährige gelöst. FBI-Beamte haben wohl ihre Leiche gefunden. Von ihrem Freund fehlt weiter jedes Lebenszeichen.

In einem Naturreservat in Florida suchte die Polizei derweil am Sonntag den zweiten Tag in Folge nach Petitos Freund Laundrie, der wegen ihres Verschwindens als „Person von Interesse“ gilt. Mehr als 50 Polizisten von North Port, FBI-Beamte und Mitarbeiter anderer Behörden waren in dem fast 10 000 Hektar großen Carlton Reserve in der Gegend von Sarasota an der Golfküste im Einsatz. Die Angehörigen sollen der Polizei gesagt haben, dass sie Laundrie seit Dienstag nicht mehr gesehen hätten und der 23-Jährige vermutlich in das Naturreservat aufgebrochen sei.