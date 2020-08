„Wunderrettung“ : Russin überlebt zwei Tage in Alpen-Gletscherspalte

Zürich Beinahe unversehrt ist eine Frau in den Walliser Alpen aus einer Gletscherspalte gerettet worden. Sie sei bis zu 15 Meter tief gefallen und habe in kurzen Hosen zwei Tage und zwei Nächte ausgehalten. Gefunden wurde sie rein zufällig.

Nach zwei Tagen und zwei Nächten ist eine Russin unversehrt und lediglich leicht unterkühlt aus einer Gletscherspalte in den Walliser Alpen in der Schweiz gerettet worden. Die in Deutschland lebende Frau sei am Sonntag in kurzen Hosen und ohne entsprechende Ausrüstung alleine spazieren gegangen und dabei unglücklich rund zehn bis 15 Meter tief in eine Spalte auf dem Gletscher gefallen, teilte die Fluggesellschaft Air Zermatt am Mittwoch auf ihrer Facebookseite mit. Die Frau habe zwei Nächte auf einer Eisbrücke ausgeharrt, bevor eine Bergsteigergruppe ihre Hilferufe gehört habe. Sie sei dann gerettet und „mit milder Unterkühlung (34°C)“ mit dem Rettungshelikopter ins nächstgelegene Spital geflogen worden.